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Ataşehir'de aracına yakıt aldı ücretini ödemeden kaçtı

3. Sayfa Haberleri

Ataşehir'de aracına yakıt aldı ücretini ödemeden kaçtı

Ataşehir'de bir vatandaş aracıyla gittiği akaryakıt istasyonundan 300 TL'lik yakıt aldı.

Ataşehir'de bir vatandaş aracıyla gittiği akaryakıt istasyonundan 300 TL'lik yakıt aldı. Yakıtı aldıktan sonra ücreti ödemeden hızlıca petrol istasyonundan kaçtı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün saat 02.20 sıralarında Ataşehir Vedat Günyol Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre hafif ticari araç ile akaryakıt istasyonuna gelen vatandaş 300 TL'lik yakıt aldıktan sonra ödeme yapmadan hızlıca kaçtı. Sürücünün kaçtığı ve akaryakıt istasyonu çalışanının çaresiz kaldığı anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ataşehir 3. Sayfa Haberler

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