ASSAN GROUP ile ilgili askeri casusluk soruşturmasında iki tutuklama talebi

İstanbul'da 'ASSAN GROUP' adı altında askeri casusluk faaliyetleri yürüttüğü iddia edilen şirketlere yönelik yürütülen soruşturmada, 3 şüpheliden 2'si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında, Makine Kimya Endüstrisi (MKE) eski çalışanı olan ve güncel olarak ASSAN GROUP şirketi içerisinde çalışma kaydı bulunan 1 şüpheli, Milli Savunma Bakanlığı'ndan ayrılma albay olan ve ASSAN GROUP şirketi içerisinde çalışma kaydı bulunan 1 şüpheli ve eski ASSAN GROUP çalışanı olan 1 şüpheli olmak üzere toplam 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade veren şüphelilerden 2'si tutuklama talebiyle, eski çalışan olan 1 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
