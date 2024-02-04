Asker eğlencesinde yolu kapatıp havaya ateş açtılar...O anlar kamerada

Avcılar Esenyurt istikametinde asker eğlencesi yapan bir grup yolu trafiğe kapatıp havaya ateş açtı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

YOLU TRAFİĞE KAPATIP HAVAYA ATEŞ AÇTILAR

Olay, bugün akşam saatlerinde Avcılar Esenyur istikametine giderken köprü altında meydana geldi. İddiaya göre, asker eğlencesi için konvoy yapan bir grup yolu trafiğe kapatıp havaya ateş açtı.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde araçların yolu kesip havaya ateş açtığı görülüyor.