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Asker eğlencesinde yolu kapatıp havaya ateş açtılar...O anlar kamerada

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İstanbul Avcılar'da asker eğlencesi yapan bir grup önce altgeçitte yolu trafiğe kapattı ardından havaya ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Avcılar Esenyurt istikametinde asker eğlencesi yapan bir grup yolu trafiğe kapatıp havaya ateş açtı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

YOLU TRAFİĞE KAPATIP HAVAYA ATEŞ AÇTILAR

Olay, bugün akşam saatlerinde Avcılar Esenyur istikametine giderken köprü altında meydana geldi. İddiaya göre, asker eğlencesi için konvoy yapan bir grup yolu trafiğe kapatıp havaya ateş açtı.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde araçların yolu kesip havaya ateş açtığı görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Esenyurt Güvenlik Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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