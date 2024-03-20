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Artvin'in Borçka ilçesinde çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi

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Artvin'in Borçka ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, Çifteköprü köyünde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Nuri Yıldız'a ait 2 katlı ahşap evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede evin tamamını sardı. İhbar üzerine bölgeye Borçka ve Hopa ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, etraftaki evlere sıçramadan yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında maddi hasar meydana gelirken, ahşap ev kullanılmaz hale geldi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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