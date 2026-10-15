Artvin Hopa'da rüzgârın devirdiği ağacın dalları enerji hatlarında hasara yol açtı

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Artvin'in Hopa ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın dalları enerji nakil hattında hasara yol açtı. Elektrik arıza ekipleri, hatlardaki hasarı gidermek ve tehlike oluşturan dalları temizlemek için çalışma başlattı.

Hopa ilçesinde kuvvetli rüzgarın devirdiği ağacın dalları, birden fazla enerji nakil hattında hasara neden oldu. Bölgeye çalışma platformu bulunan araçla gelen Hopa Elektrik Arıza ekipleri, hatların üzerine düşen dallara müdahale etti. Dalların temizlenmesi için kontrollü çalışma yürüten ekiplerin elektrik hatlarında oluşan hasarı gidermek ve güvenliği sağlamak amacıyla başlattığı çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı