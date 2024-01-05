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Artvin'de Yamaçtan Kopan Dev Kaya Kütlesi Karayoluna Düştü

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Artvin-Ardanuç-Şavşat karayolunun 18. kilometresinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan dev kaya kütlesi ve toprak parçaları karayoluna düştü. Olay anında şans eseri yoldan araç geçmemesi muhtemel felaketi önledi. Heyelan nedeniyle yol çift taraflı ulaşıma kapandı, kısa sürede bölgeye sevk edilen ekipler tarafından başlatılan çalışma sonrası karayolu yeniden kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Artvin'de yamaçtan kopan dev kaya kütlesi karayoluna düştü, olay anında şans eseri yoldan araç geçmemesi muhtemel felaketi önledi.

Artvin-Ardanuç- Şavşat karayolunun 18. kilometresinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan dev kaya kütlesi ve toprak parçaları karayoluna düştü. Heyelan nedeniyle yol çift taraflı ulaşıma kapandı, kısa sürede bölgeye sevk edilen ekipler tarafından başlatılan çalışma sonrası karayolu yeniden kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Öte yandan heyelan anında yamaçtan kopan dev kaya kütlesinin karayoluna düştüğü anda bölgeden araç geçmemiş olması muhtemel felaketi önledi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ardanuç Şavşat Artvin Ulaşım Güvenlik Doğal Afetler 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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