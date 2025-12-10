Artvin'de uyuşturucu tacirlerine geçit yok
Artvin'in Arhavi ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Artvin'in Arhavi ilçesinde 3 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda silah, fişek ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Artvin İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen Planlı İstihbarat Faaliyeti (PİF) kapsamında Arhavi ilçesinde üç farklı adrese operasyon düzenlendi.
Yapılan aramalarda; ruhsatsız tabancalar, av tüfekleri, havalı tüfek ile çeşitli çaplarda 2 binden fazla fişek ve 4,31 gram Skunk türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. - ARTVİN
