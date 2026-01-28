Haberler

Artvin'de uyuşturucu operasyonu

Artvin'de uyuşturucu operasyonu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin İl Jandarma Komutanlığı, Hopa ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik bir operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 130 gram kokain, 3 gram esrar ve diğer suç unsurları ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı.

Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Hopa ilçesinde operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, istihbarat doğrultusunda başka illerden Hopa'ya uyuşturucu getirileceği belirlenince, jandarma ekipleri narkotik köpeklerin de katıldığı çeşitli adreslerde adli arama yaptı. Aramada, 130 gram kokain, 3 gram kubar esrar, 2 adet hassas terazi, 2 adet bong, 1 adet öğütücü, 2 adet cep telefonu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 28 bin 900 TL ve 100 Dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar art arda geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın cinayetinde sır perdesi 10 yıl sonra kaldırıldı! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Kadın cinayetinde sır perdesi 10 yıl sonra kaldırıldı
Uçakta gergin anlar! Koltuğunu indiren yolcudan intikamı böyle aldı

Akılalmaz görüntü! Uçağı karıştıran hareketi intikam için yapmış
Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı

Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı
Erden Timur'un sahibi olduğu NEF'in binasına silahlı saldırı

Cezaevindeyken gece gelen haberle şoke oldu
Kadın cinayetinde sır perdesi 10 yıl sonra kaldırıldı! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Kadın cinayetinde sır perdesi 10 yıl sonra kaldırıldı
Ünlü Rapçi Blok3'ün şarkıları Spotify'dan kaldırıldı: Bunun arkasında kim var çıkacak

Şarkısı kaldırılınca deliye döndü! Mesajı tehdit gibi
Trump'ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu'dan: İran saldırırsa vururuz

Trump'ın ardından o ülke de İran'ı tehdit etti: Vururuz