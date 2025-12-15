Hatalı sollama yapan tır sürücüsüne ceza

Artvin'de hatalı sollama yaparak trafiği tehlikeye düşüren tır sürücüsüne trafik cezası uygulandı.

Artvin Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Artvin-Borçka istikametinde trafiği tehlikeye düşürecek şekilde hatalı sollama yaptığı görüntülerle tespit edilen tır hakkında İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu 2918 sayılı KTK'nın 46/2-C, 54/1-B ve 67/1-C maddeleri gereğince trafik cezası uygulandığı belirtildi. Açıklamada, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren hiçbir ihlale müsamaha gösterilmeyeceği vurgulanarak, denetimlerin kararlılıkla ve aralıksız sürdürüleceği kaydedildi. - ARTVİN