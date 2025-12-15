Haberler

Hatalı sollama yapan tır sürücüsüne ceza

Hatalı sollama yapan tır sürücüsüne ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin'de, hatalı sollama yaparak trafiği tehlikeye sokan bir tır sürücüsüne trafik cezası uygulandı. Valilik, bu tür ihlallere karşı denetimlerin süreceğini açıkladı.

Artvin'de hatalı sollama yaparak trafiği tehlikeye düşüren tır sürücüsüne trafik cezası uygulandı.

Artvin Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Artvin-Borçka istikametinde trafiği tehlikeye düşürecek şekilde hatalı sollama yaptığı görüntülerle tespit edilen tır hakkında İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu 2918 sayılı KTK'nın 46/2-C, 54/1-B ve 67/1-C maddeleri gereğince trafik cezası uygulandığı belirtildi. Açıklamada, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren hiçbir ihlale müsamaha gösterilmeyeceği vurgulanarak, denetimlerin kararlılıkla ve aralıksız sürdürüleceği kaydedildi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Esenboğa Havalimanı'na metro yapılacak

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! O şehrin havalimanına metro geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sultan Nur Ulu'nun ifadesinden yeni detaylar: Güllü dışarı bakarken, Tuğyan annesini camdan aşağı attı

Güllü nasıl öldürüldü? Cinayete tanık olan isimden yeni detaylar
Saadet Partisi lideri Arıkan'dan Cumhur İttifakı'na yeşil ışık

Bir parti daha ittifaka katılabilir! Canlı yayında yeşil ışık yaktı
Avlamak istediği domuz talihsiz adamın sonu oldu

Avlamak istediği domuz sonu oldu
Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Genç oyuncu hayatını kaybetti

Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Genç oyuncu hayatını kaybetti
Sultan Nur Ulu'nun ifadesinden yeni detaylar: Güllü dışarı bakarken, Tuğyan annesini camdan aşağı attı

Güllü nasıl öldürüldü? Cinayete tanık olan isimden yeni detaylar
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Öz kızı, babasını canlı yayında ifşa etti: İstismar edip parçalara ayırdı

Öz kızı, babasını ifşa etti: İstismar edip parçalara ayırdı
Bakan Fidan'a Kurtlar Vadisi editleri soruldu! Abdullah Çatlı göndermesi bomba

Fidan'a Kurtlar Vadisi editleri soruldu! Çatlı göndermesi olay
Arda Güler'in dün gece attığı pas ortalığı karıştırdı

Yok artık Arda! Attığı bu pas ortalığı karıştırdı
Okul müdürünün darp ettiği öğrencinin babası konuştu: Videoya bakınca...

Müdürün darp ettiği öğrencinin babası konuştu: Videoya bakınca...
Düşen doğum oranları sonrası Çin yönetimi 32 yıllık uygulamayı sonlandırdı

Erdoğan'ın "Savaştan tehlikeli" dediği gelişme Çin'i harekete geçirdi
Yüksel Yıldırım müjdeyi sabaha karşı saat dörtte açıkladı: 2 yıllığına anlaştık

Müjdeyi sabaha karşı saat dörtte açıkladı: 2 yıllığına anlaştık
İnfial yaratan görüntü! Okul müdürü yakasından tuttuğu öğrenciyi yere savurdu

İnfial yaratan görüntü! Her şey bayrak töreni sırasında yaşandı
title