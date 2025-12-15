Hatalı sollama yapan tır sürücüsüne ceza
Artvin'de, hatalı sollama yaparak trafiği tehlikeye sokan bir tır sürücüsüne trafik cezası uygulandı. Valilik, bu tür ihlallere karşı denetimlerin süreceğini açıkladı.
Artvin'de hatalı sollama yaparak trafiği tehlikeye düşüren tır sürücüsüne trafik cezası uygulandı.
Artvin Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Artvin-Borçka istikametinde trafiği tehlikeye düşürecek şekilde hatalı sollama yaptığı görüntülerle tespit edilen tır hakkında İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu 2918 sayılı KTK'nın 46/2-C, 54/1-B ve 67/1-C maddeleri gereğince trafik cezası uygulandığı belirtildi. Açıklamada, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren hiçbir ihlale müsamaha gösterilmeyeceği vurgulanarak, denetimlerin kararlılıkla ve aralıksız sürdürüleceği kaydedildi. - ARTVİN