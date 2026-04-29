Artvin'de 7 kişinin yaralandığı tünel kazası kamerada

Artvin-Erzurum karayolunun 7. kilometresindeki tünelde, iki kamyonetin çarpışması sonucu 7 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 27 Nisan'da Artvin-Erzurum kara yolu üzerindeki 4 kilometrelik tünelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yusufeli istikametinden Artvin yönüne seyreden Mehmet Ş. idaresindeki Artvin Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 08 DE 524 plakalı kamyonet, tünel içinde şerit ihlali yaparak karşı yönden gelen Ali Fuat Beyaz'ın kullandığı 08 ABB 956 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada sürücüler Mehmet Ş. ve Ali Fuat Beyaz ile araçlarda bulunan Orhan Bıyıklı, Şenol Aydemir, Murat Özmen, Doğan Ülker ve Seçkin Özay yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kazanın tünel içindeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, sürücü karşı şeride geçtiği ve karşı yönden gelen araçla çarpıştığı anlar yer aldı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
