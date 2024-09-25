Arnavutköy'de Viyadük Altında Erkek Cesedi Bulundu

Arnavutköy'de viyadüğün altında erkek cesedi bulundu

İSTANBUL - İstanbul'un Arnavutköy'de bulunan viyadüğün alt kısmında bir erkek cesedi bulundu. Olayın intihar mı, yoksa bir kaza sonucunda gerçekleşen düşme mi olduğu araştırılıyor.

Arnavutköy'de bulunan Gazi Fahrettin Paşa Çevreyolu üzerinde bulunan viyadük altında bir kişinin cansız bedeninin olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olayın yaşandığı noktada geniş güvenlik önlemi aldı. 3 şeritli çevre yolunun 2 şeridi trafiğe kapatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri olayın gerçekleştiği noktada incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından cansız bedenin Mehmet Satılmış Tüysüz isimli kişiye ait olduğu ortaya çıktı. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından şahsın cansız bedeni morga kaldırıldı.

"Kaza mı, intihar mı, cinayet mi?"

Polis ekipleri olayla alakalı çalışmalarını sürdürürken şahsın viyadükten atlayarak intihar mı ettiği, yanlışlıkla mı düştüğü yoksa biri tarafından itilip itilmediğine yönelik çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmaların ardından ölüm sebebinin netleşeceği öğrenildi. Olayın gerçekleştiği yol ve viyadük görüntülendi.