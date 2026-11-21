Arnavutköy'de market kavgasında bir kişinin burnu kırıldı, şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde 20 Kasım'da bir markette ürün alımı yüzünden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbede sırasında bir kişinin burnu kırılırken, bir şüpheli gözaltına alındı ve 'kasten yaralama' ile 'hakaret' suçlarından soruşturma başlatıldı.
İstanbul Arnavutköy'de bulunan bir markette ürün alımı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede bir kişinin burnu kırılırken, bir şahıs ise gözaltına alındı.
Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde bulunan bir markette, 20 Kasım'da market çalışanları ile bir müşteri arasında ürün alımı nedeniyle tartışma çıktı. Olay kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken, çıkan arbedede S.A. isimli şahıs, Ş.G isimli müşterinin burnunu kırdı. Olayın ardından S.A. marketten kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüpheliyi yakalamak için Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Yapılan incelemelerde, S.A.'nın mağazada çalışanların arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli hakkında, 'kasten yaralama' ile 'hakaret' suçlarından soruşturma başlatıldı. Şahsın, emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.