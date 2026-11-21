Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İstanbul Arnavutköy'de bulunan bir markette ürün alımı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede bir kişinin burnu kırılırken, bir şahıs ise gözaltına alındı.

Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde bulunan bir markette, 20 Kasım'da market çalışanları ile bir müşteri arasında ürün alımı nedeniyle tartışma çıktı. Olay kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken, çıkan arbedede S.A. isimli şahıs, Ş.G isimli müşterinin burnunu kırdı. Olayın ardından S.A. marketten kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüpheliyi yakalamak için Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yapılan incelemelerde, S.A.'nın mağazada çalışanların arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli hakkında, 'kasten yaralama' ile 'hakaret' suçlarından soruşturma başlatıldı. Şahsın, emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı