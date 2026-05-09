Arnavutköy'deki fabrika yangınına çok sayıda ekip sevk edildi

Arnavutköy'de bir fabrikada çıkan ve çevredeki yapılara sıçrayan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Yangın, Anadolu Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde bulunan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine çevrede paniğe neden olan yangın için olay yerine Arnavutköy başta olmak üzere çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye ayrıca polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Polis ekipleri, yangının etkili olduğu alanın çevresinde güvenlik önlemleri alarak cadde ve sokakları yaya ile araç trafiğine kapattı. Geniş bir alanda etkisini sürdüren yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı