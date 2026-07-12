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Fren yerine gaza bastı, bebek arabası ve kaldırımdaki vatandaşa çarptı

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Arnavutköy'de fren yerine gaza basan sürücü, önce bebek arabasına ardından kaldırımdaki vatandaşa çarptı. Araç park halindeki araçların arasına sıkışırken, şans eseri yaralanan olmadı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Arnavutköy'de fren yerine gaza bastığı iddia edilen otomobil sürücüsü, önce caddeden geçen bebek arabasına ardından kaldırımda sandalyede oturan vatandaşa çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, kaldırımdaki park halindeki araçların arasına sıkışarak durabildi. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Arnavutköy İslambey Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre manevra yaptığı sırada fren yerine yanlışlıkla gaza basan otomobil sürücüsü, önce caddede ilerleyen bebek arabasına çarptı. Kontrolünü kaybeden araç daha sonra kaldırımda sandalyede oturan bir vatandaşa çarparak yoluna devam etti.

Savrulan otomobil, kaldırımda park halinde bulunan araçların arasına sıkışarak durabildi. Kazada bebek arabasındaki çocuk ile çarpmanın etkisiyle yere savrulan vatandaşın şans eseri yaralanmadığı öğrenildi.

Kaza anını gören çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, bazı vatandaşlar park halindeki araçların üzerine çıkarak otomobilde bulunan sürücüye, yere düşen çocuğa ve vatandaşa yardım etmek için seferber oldu. Yaşanan korku dolu anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobilin kontrolden çıkarak önce bebek arabasına, ardından kaldırımdaki vatandaşa çarpması ve park halindeki araçların arasına sıkışması yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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