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Arnavutköy'de Araç Çarpan 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yolun karşısına geçen 12 yaşındaki Muhammed El İsa'ya bir araç çarptı ve çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası sürücü A.Ö. gözaltına alındı.

Arnavutköy'de yolun karşısına geçen çocuğa araç çarptı: 1 ölü

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de yolun karşısına geçen 12 yaşındaki bir çocuğa araç çarptı. Çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, kaza yapan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 arkadaş yolun karşına geçmeye çalışırken, A.Ö. yönetimindeki 34 CCR 218 plakalı ticari araç sürücüsü yabancı uyruklu Muhammed El İsa'ya çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz çocuğun cansız bedeni ambulansla morga kaldırıldı. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili inceleme başlattığı öğrenilirken, olay yerinde bulunan A.Ö. gözaltına alındı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - 3.Sayfa
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