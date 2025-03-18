Arnavutköy'de ağaçlık alanda insana ait kafatası bulundu
Arnavutköy'de ağaçlık bir alanda gezenler insana ait kafatası buldu. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken kafatasının kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlatıldı.
İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Hacımaşlı Mahallesi'nde bulunan bir arazide dün gece saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı.
VATANDAŞLAR KAFATASI BULDU
Edinilen bilgilere göre; ağaçlık alanda gezenler insana ait kafatası buldu. Vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine haber verdi.
EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
Ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. Kafatası, ekiplerin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa