Ardahan'da zift tankı patladı: 4 işçi yaralandı
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Ardahan'ın Damal ilçesinde özel bir şirkete ait zift tankında patlama meydana geldi.
Ardahan'ın Damal ilçesinde özel bir şirkete ait zift tankında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2'si ağır 4 işçi yaralandı.
Damal ilçesinde özel bir inşaat firmasına ait tesisteki zift tankında öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada 2'si ağır 4 işçi yaralandı. Yaralılar ambülanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan 2 işçi ilk tedavilerinin ardından Erzurum'a sevk edilirken, 1 işçi Trabzon'a 1 işçi ise yanık ünitesi bulunan başka bir hastaneye sevk edildi.
Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ARDAHAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa