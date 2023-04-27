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Ardahan'da zift tankı patladı: 4 işçi yaralandı

Ardahan'da zift tankı patladı: 4 işçi yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Ardahan'ın Damal ilçesinde özel bir şirkete ait zift tankında patlama meydana geldi.

Ardahan'ın Damal ilçesinde özel bir şirkete ait zift tankında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2'si ağır 4 işçi yaralandı.

Damal ilçesinde özel bir inşaat firmasına ait tesisteki zift tankında öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada 2'si ağır 4 işçi yaralandı. Yaralılar ambülanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan 2 işçi ilk tedavilerinin ardından Erzurum'a sevk edilirken, 1 işçi Trabzon'a 1 işçi ise yanık ünitesi bulunan başka bir hastaneye sevk edildi.

Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ardahan 3. Sayfa Haberler

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