Sahara Geçidi'nde çığ: Kurtarma ekipleri de mahsur kaldı

Ardahan-Artvin kara yolunun 2 bin 540 rakımlı Sahara Geçidi'nde sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Bölgede kar temizleme çalışması yürüten iş makinelerinin üzerine çığ düştü.

Olayın ardından mahsur kalan araçları kurtarmak üzere bölgeye sevk edilen Kars Karayolları ekipleri, yoğun tipi ve art arda gelen kar kütleleri nedeniyle ilerleyemeyerek bölgede mahsur kaldı. Kurtarma operasyonu için giden ekiplerin de çığ bölgesinde kalmasıyla durumun ciddiyeti arttı.

Can kaybı yok, araçlar kar altında

Edinilen bilgilere göre, şu an için kar kütlelerinin altında kalan herhangi bir vatandaşın bulunmadığı, facianın eşiğinden dönüldüğü bildirildi. Ancak çok sayıda iş makinesi ve araç kar altında kalmış durumda. Yol tamamen trafiğe kapatıldı. - ARDAHAN

