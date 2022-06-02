Husumetli iki aile arasındaki arazi tartışması kanlı bitti: Baba yaralandı, oğlu öldü - Haberler

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Husumetli iki aile arasındaki arazi tartışması kanlı bitti: Baba yaralandı, oğlu öldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Husumetli iki aile arasındaki arazi tartışması kanlı bitti: Baba yaralandı, oğlu öldü

Uşak'ta iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada baba yaralanırken, oğlu ise olay yerinde hayatını kaybetti. Olaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

Arazi anlaşmazlığı yüzünden bir süredir karşı karşıya gelen aile, sabah saatlerinde görüşmek üzere arazide buluştu. Aralarındaki anlaşmazlığı gidermek için bir araya gelen husumetli iki aile arasında başlayan sözlü atışmalar bir anda yerini kavgaya bıraktı.

SİLAHLA VURULAN OĞUL ÖLDÜ

Kısa sürede büyüyen ve silahların çekildiği kavgada, Aydın Dişçi silahla vurulurken, babası Hasan Dişçi ise darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Aydın Dişçi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Hasan Dişçi, sağlık ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Silahlı kavgada hayatını kaybeden Aydın Dişçi'nin cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Olaya ilişkin 3 şüpheli, ekiplerce gözaltına alındı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ulubey Aydın Uşak 3. Sayfa Haberler

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