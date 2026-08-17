Kimyasal Döküntüsü Yolları Mor Etti

Afyonkarahisar'da Dinar-Çay kara yoluna dökülen kimyasal madde nedeniyle araçların mor renge bürünmesi olayının sorumluları hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Dinar-Çay kara yoluna dökülen kimyasal madde, etkili olan yağışın ardından asfalt yüzeyinde köpürerek yayıldı. Güzergahı kullanan araçların lastiklerinden sıçrayan kimyasal karışım, araç kaportalarında reaksiyona girerek rengini mor ve beyaza dönüştürdü. Dinar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma ile olay aydınlatıldı. Dinar Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Dinar yolu güzergahında bir tırdan yola boya dökülmesi olayıyla ilgili başlatılan soruşturmada olayın sorumluları ivedilikle tespit edildi. Olayla ilgili yapılan incelemelerin ardından sorumlular hakkında 'çevrenin taksirle kirletilmesi ve trafik güvenliğinin tehlikeye sokulması' suçlarından adli soruşturma başlatıldı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı