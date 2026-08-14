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Sakarya'da Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

Sakarya'da Zincirleme Kaza: 3 Yaralı
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Sakarya’da kamyonet, SUV tarzı araç ve panelvanın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Sakarya'da kamyonet, SUV tarzı araç ve panelvanın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazada yan yatan panelvan, SUV tarzı araç ile duvar arasında sıkıştı.

Erenler ilçesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, kamyonet, SUV tarzı araç ve panelvanın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle yan yatan panelvan, SUV tarzı araç ile yol kenarındaki duvar arasında kaldı. Meydana gelen kazada 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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