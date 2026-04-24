Aracıyla sürücünün yolunu kesen şahsa 180 bin lira ceza kesilip, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir sürücü, aracıyla yolunu kestiği başka bir sürücüye bağırıp el kol hareketleri yaptı. Sürücüye 180 bin lira idari para cezası kesilirken, araç 60 gün trafikten men edilip, sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

Olay, Esenyurt ilçesi TEM bağlantı yolunda geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre, çıkan tartışmada bir sürücü, aracıyla diğer sürücünün önünü kesti. Ardından aracından inerek diğer sürücünün içinde bulunduğu araca yönelen şahıs bağırmaya başladı. Aracın camına yaklaşarak el kol hareketleri yapan şahsı yanındakiler güçlükle durdurdu. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından şahsın kimliği tespit edildi. D.A.'ya 'trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek' veya 'bu amaçla araçtan inmek' maddesinden toplam 180 bin lira idari para cezası kesilerek, aracı 60 gün trafikten men edildi. Ehliyetine de 60 gün süreyle el konulan sürücü D.A., adli işlemler için Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı