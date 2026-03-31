Erzincan'da araç yangınında yanan kişi hayatını kaybetti

Erzincan Ulalar Beldesi'nde meydana gelen araç yangınında ağır yaralanan Müftülük personeli Mustafa Şimşek, hastanede tedavi gördüğü sırada hayatını kaybetti. Olayda Şimşek, yangından kaçmaya çalışırken su kanalına atlamıştı.

Erzincan Ulalar Beldesi'nde 26 Mart 2026 tarihinde meydana gelen araç yangınında ağır yaralanan Müftülük personeli Mustafa Şimşek, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

26 Mart gecesi meydana gelen olayda, Mustafa Şimşek'e ait otomobil alevler içinde kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, alevlerden kurtulmak isteyen Mustafa Şimşek, su kanalına atladı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Mustafa Şimşek sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada entübe edilen Şimşek bugün hayatını kaybetti.

Şimşek'in cenazesi 1 Nisan 2026 Çarşamba günü Akşemseddin Mahallesi Camii'nden kaldırılacak. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
