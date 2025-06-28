Antalya'nın Finike İlçesindeki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Finike İlçesindeki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Finike'nin Turunçova Mahallesi'nde çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 2.5 hektar alan zarar gördü.

Antalya'nın Finike ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangında 2.5 hektarlık alan zarar gördü.

Finike'ye bağlı Turunçova Mahallesi'nde bulunan bir ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından hem havadan hem de karadan müdahale başlatıldı. Yangına 6 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı, 16 arazöz, 6 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisiyle müdahale etti. Yangın saat 18.20 sıralarında kontol altına alınırken 2.5 hektarlık orman arazisinin zarar gördüğü bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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