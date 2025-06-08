Antalya Kemer'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 4 Yaralı

Antalya Kemer'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 4 Yaralı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya Kemer yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını açıkladı. Bayramın 3'üncü günü yaşanan kazanın nedeni olarak hatalı dönüş ve hız ihlali gösterildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya Kemer yolunda meydana gelen 4 kişinin yaralandığı 2 kişinin ise hayatını kaybettiği kazayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bayramın 3'üncü günü 2 ocağa daha maalesef ateş düştü. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü 2 ocağa daha maalesef ateş düştü. Otomobil, Antalya istikametinden Kemer'e seyir halindeyken girilmez levhası olmasına rağmen sağ şeritten sol şeride dönmek istedi. Hatalı dönüş ihlaline hız ihlali de eklenince üzücü bir kaza meydana geldi. Kazada motosiklet sürücüsü M.K. (20) ve yolcu konumundaki A.N.B. (21) olay yerinde maalesef hayatını kaybetti. Meydana gelen kazada otomobil ve diğer motosiklette bunulan 4 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Trafik kurallarına uyulmasını ve motosiklet sürücülerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Bakan Yerlikaya, "Her zaman ifade ettiğimiz gibi. Yollar bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen ama lütfen trafik kurallarına uyalım. Hatalı şerit değiştirmekten ve aşırı hızdan kaçınalım. Motosiklet sürücülerine karşı daha dikkatli olalım. Kavşak ve dönüşlerde karşıdan gelen motosikletler fark edilmeyebilir. Dönüş yapmadan önce motosikletlerin hızlarını ve mesafelerini dikkatle değerlendirelim. Ani manevralardan kaçınalım" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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