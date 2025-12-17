Gazipaşa'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Gazipaşa ilçesine bağlı Çobanlar Mahallesi Gökçebelen Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Recep Y. idaresindeki 38 AIG 468 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Recep Y., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA