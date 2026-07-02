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Özel halk otobüsü ile iki otomobilin karıştığı kazada yaralanan olmadı

Özel halk otobüsü ile iki otomobilin karıştığı kazada yaralanan olmadı
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Antalya Meltem Mahallesi'nde özel halk otobüsü ile iki otomobilin karıştığı kazada 3 araçta maddi hasar oluştu. Kadın sürücü itfaiye yardımıyla araçtan çıkarılırken yaralanan olmadı.

Antalya'da özel halk otobüsü ile iki otomobilin karıştığı kazada 3 araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Meltem Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü isimleri öğrenilemeyen 07 AU 0006 plakalı özel halk otobüsü ile yola çıkmak üzere hareketlenen 07 CKN 136 plakalı otomobile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 06 DHB 649 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası otomobilin kadın sürücüsü, yaşadığı şok ve sürücü kapısında oluşan hafif göçük nedeniyle araçtan çıkamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada yaralanan olmazken üç araçta maddi hasar meydana geldi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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