Seyir halindeki alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Güncelleme:
Antalya'da seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünde çıkan yangın, sürücü ve çevredeki vatandaşlar arasında paniğe yol açtı. Sürücü, yangına müdahale etmeye çalıştığı sırada itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Antalya'da seyir halindeki otomobilin motor bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerindeki Otogar kavşağında meydana geldi. Akşam saatlerinde 07 CFV 811 plakalı otomobil trafikte seyir halinde olan K.Ö., otomobilden dumanlar yükseldiğini fark edince aracı yol kenarına çekerek durdu. Kaputu açıp kontrol eden sürücü, motor bölümünden alevlerin yükseldiğini gördü.

Araçta bulunan yangın tüpüyle yangına müdahale etmeye çalışan K.Ö., alevleri kontrol altına alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, motor bölümünde yoğunlaşan yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle aracın motor kısmında ağır hasar oluşurken, yol üzerine yanmış motor aksamına ait plastik parçalar, elektrik tesisatı kalıntıları ve yerinden kopan akünün düştüğü görüldü. Olay sonrası konuşan K.Ö., "Yeter ki canımıza bir şey olmasın" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
