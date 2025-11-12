Antalya'da Otomobil Kazası: 3 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, çarpmanın ardından aydınlatma direğine çarparak direğin yıkılmasına neden olan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caddeye çıkan Burcu T.'nin kullandığı 07 ART 341 plakalı otomobil ile Yunus Emre Caddesi'nde Külliye Camii istikametine seyir halindeki Ayşe Ş.'nin kullandığı 07 AGD 261 plakalı otomobilin kavşakta çarpışması sonucunda meydana geldi.

Kazada, çarpışmanın şiddetiyle aydınlatma direğine çarparak devrilen 07 AGD 261 plakalı otomobil sürücüsü Ayşe Y. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Kader Ş. ve Hatice Ela Y. yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA