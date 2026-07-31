Antalya’da motosiklet ile Tofaş otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Tofaş marka otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı, otomobil sürücüsü de baş ve yüz kısmından yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya Caddesi istikametine gitmekte olan Umut C. B.'nin kullandığı 06 HM 610 plakalı Tofaş marka otomobil, Antbirlik kavşağına geldiğinde seyir halindeki Genco A.'nın kullandığı 07 BTJ 052 plakalı motosiklete çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken motosiklet çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 50 metre sürüklendi.

Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerinden geçmekte olan bir otomobil ile olay yerinin yakınında bulunan özel bir hastaneye götürülürken, başında ve yüzünde çizikler bulunan otomobil sürücüsü trafik ekiplerinin çalışmasının ardından polis ekibi tarafından tedavisinin yapılması için hastaneye götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı