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Antalya'da Kayıp Şahıs İçin Yeraltı Görüntüleme Araması Yapıldı

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Antalya'da 9 aydır kayıp olan Ali Can Demirci'nin cesedinin gömüldüğü yeri bildiğini iddia eden bir kişinin ihbarı üzerine yeraltı görüntüleme cihazı ve kadavra köpeği ile arama çalışmaları gerçekleştirildi. Ancak yapılan aramalarda herhangi bir iz bulunamadı.

Antalya'da 9 aydır kayıp şahıs için yeraltı görüntüleme cihazı ile arama yapıldı

ANTALYA - Antalya'da yaklaşık 9 aydır kayıp olarak aranan Ali Can Demirci'nin cesedinin gömüldüğü yeri bildiğini söyleyen bir kişinin ihbarı üzerine bölgede yeraltı görüntüleme cihazı ve kadavra köpeği ile arama yapıldı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmalarda Demirci'ye ait bir ize rastlanmadı.

29 Haziran 2024 tarihinde arkadaşları ile Konyaaltı Sahili'ne giden ve kendisinden bir daha haber alınamayan Ali Can Demirci'nin ailesine bir kişinin Demirci'nin gömüldüğü yeri bildiğini söylemesi üzerine bölgede arama yapıldı. Aile, Ali Can Demirci ve arkadaşlarının olay günü son görüldüğü yer olarak kendilerine söyleyen noktada gence ait bir iz aradı.

Yeraltı Görüntüleme Cihazı ve kadavra köpeği ile arama yapıldı

Ailenin talebi üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede inceleme yaptı. Şahsın aileye tarif ettiği yere gelen ekipler yeraltı görüntüleme cihazı ile arama yaptı. Cihazda şüpheli olarak belirlenen noktalarda Mia isimli kadavra köpeği ile bölgede Demirci'ye ait herhangi bir iz aradı. Ekiplerin çalışmaları sırasında Demirci'nin yakınları endişeli gözlerle arama çalışmalarını izledi. Yapılan arama neticesinde Ali Can Demirci'ye ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN BOZCA - 3.Sayfa
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