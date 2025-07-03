Antalya'da Kaçak Tütün Operasyonu: 3 Ton 150 Kilogram Tütün Ele Geçirildi

Antalya'da Kaçak Tütün Operasyonu: 3 Ton 150 Kilogram Tütün Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da jandarma ekipleri yaptıkları operasyonda bir evde 3 ton 150 kilogram kaçak tütün ve 100 bin adet makaron ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'da jandarma ekiplerince bir evde yapılan aramada 3 ton 150 kilogram kaçak tütün ve 100 bin adet makaron ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor. Ekipler, Kepez ilçesindeki bir ev ve eklentilerinde savcılık talimatıyla arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada 2 sigara sarma makinesi, 2 kompresör, 3 ton 150 kilogram kaçak tütün, 60 bin adet sigara tütünü ile doldurulmuş makaron ve 40 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kadın polise tekme attı, ortalık karıştı: 5 gözaltı

Kadın polise tekme attı, ortalık karıştı! Çok sayıda gözaltı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şarkıcı Yaşar İpek, Çeşme'deki yangında alevlerin ortasında kaldı

Ünlü şarkıcı Çeşme'deki yangında alevlerin ortasında kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.