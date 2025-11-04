Antalya'da Jandarma Operasyonu: 1 Kilo 210 Gram Metamfetamin Ele Ge geçti
Döşemealtı ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 1 kilo 210 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Döşemealtı ilçesinde gerçekleştirdikleri aramada, 1 kilo 210 gram metamfetamin ele geçirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA
