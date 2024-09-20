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Antalya'da Denizde Cansız Beden Bulundu

Antalya'da Denizde Cansız Beden Bulundu
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Antalya'da devriye gezen deniz polisi, Lara açıklarında su yüzeyinde İbrahim Solak isimli bir kişinin cansız bedenini buldu. Ceset, olay yeri incelemesi sonrası Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Antalya'da devriye gezen deniz polisi, Lara açıklarında su yüzeyinde bir kişinin cansız bedenini buldu.

Olay, saat 11.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde bulunan falezlerin yaklaşık bir mil açığında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde devriye görevi için denize açılan Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Lara bölgesi açıklarında su yüzeyinde bir cisim olduğunu fark etti. Kıyıdan yaklaşık 1 mil açıkta bulunan cisme yaklaşan deniz polisi su yüzeyinde bir kişinin cansız bedeni ile karşılaştı.

Kıyafet ve eşyaları üzerinde bulundu

Cansız bedeni bulunan şahsın cesedi bota alınarak Yat Limanı'na getirildi. Yaklaşık 2 gündür suda olduğu değerlendirilen ve üzerinde kıyafetleri ile eşyaları bulunan şahsın Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışması sonucu isminin İbrahim Solak (51) olduğu belirlendi. Ekiplerin çalışmasının ardından Solak'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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