Avrupa ülkelerine 'dijital mektup' göndererek dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Avrupa ülkelerinde ikamet eden yabancı uyruklu şahısları hedef alan dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyonda yakalanan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı. Toplam 51 milyon 500 bin TL değerinde 7 adet taşınmaz ve 12 adet taşınır malvarlığına el konuldu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Asayiş Şube Müdürlüğü Suç Gelirleriyle Mücadele Büro Amirliğimizce yürütülen projeli çalışmada başta Almanya olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinde ikamet eden yabancı uyruklu şahıslara yönelik dolandırıcılık şebekesi deşifre edildi. Yabancı uyruklu şahıslara dijital mektup gönderimi, WhatsApp görüşmeleri ve benzeri yöntemlerle ulaşarak, "hediye kazandınız", "üyelik borcunuz bulunmaktadır", "şans oyunları oynar mısınız" gibi vaat ve beyanlarla mağdurları baskı altına almak suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçunun işlendiği belirlendi.

51 Milyon 500 Bin TL değerindeki malvarlığına el konuldu

Şüphelilerin suçtan elde ettikleri gelirleri ise izlerini kaybettirmek amacıyla çeşitli yöntemlerle değiştirip dönüştürerek akladıkları tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışma süresince toplam 4 milyon 500 bin euro değerinde malvarlığı mağduriyetinin olduğu belirlendi. Şüpheli şahıslar adına kayıtlı olduğu tespit edilen yaklaşık 51 milyon 500 bin TL değerinde 7 adet taşınmaz ve 12 adet taşınır malvarlığına konuldu. MASAK ve İnterpol Daire Başkanlığımızla yabancı mağdur şahısların tespiti için gerekli yazışmalar yapılarak konu ile ilgili Çağrı Merkezi (call center) olarak belirlenen bir iş yeri dahil olmak üzere toplam 11 adrese yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

5 şüpheli tutuklandı

Ekipler tarafından yapılan operasyonda suçta kullanılan ve suçtan elde edilen 3 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait yaklaşık bin 272 adet fişek, üçüncü şahıslar üzerinden aklama sonucu elde edinildiği değerlendirilen 40 adet ikamete ait tapu belgesi, çok sayıda dijital materyal ile ziynet eşyası, 34 adet farklı marka ve modellerde cep telefonu, 17 adet diz üstü, 3 adet masa üstü, 1 adet tablet bilgisayar, 18 adet USB bellek, 16 adet hard disk, 1 post cihazı, 10 kol saati, 72 adet sim kart, 1 adet soğuk cüzdan, 2 adet telsiz, 38 bin 844 dolar, 6 bin 10 euro ve 240 bin TL para, değer tespitleri yapılan 2 milyon 564 bin 160 TL değerinde ziynet eşyası olmak üzere toplam 4 milyon 964 bin 160 TL ele geçirildi. Yakalanan 13 şüpheliden 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, adli makamlara sevk edilen 10 şüpheliden 1'i Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakıldı. 4 şüpheli hakkında hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 5'i ise tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı