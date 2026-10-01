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Antakya-İskenderun yolunda otomobil refüje çarptı, o anlar tır kamerasına yansıdı

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Antakya-İskenderun yolunda otomobil refüje çarptı, o anlar tır kamerasına yansıdı
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Hatay'da Antakya-İskenderun yolu Kıcı mevkiinde ıslak zeminde kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı. Otomobilde hasar oluşurken sürücü kazayı yara almadan atlattı; kaza anı ve tır sürücüsünün tepkisi araç kamerasına yansıdı.

Hatay'da seyir halindeki otomobilin refüje çarparak hasar aldığı kaza ve tır sürücüsünün tepkisi araç kamerasına yansıdı.

Kaza; Antakya-İskenderun yolu Kıcı mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki otomobil, ıslak zeminde kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada otomobilde hasar oluşurken sürücü kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı ise seyreden tırın araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde; seyir halinde olan otomobilin refüje çarptığı ve tır sürücüsünün verdiği tepki görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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