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Antakya'da depremde sanayi sitesi de yerle bir oldu

3. Sayfa Haberleri

Antakya'da depremde sanayi sitesi de yerle bir oldu Kahramanmaraş merkezli 11 ilde "Asrın Felaketi" olarak adlandırılan depremin ardından, Hatay'ın Antakya ilçesinde yerleşim yerinin yanı sıra sanayi sitesinde de sağlam yapı kalmadı.

Antakya'da depremde sanayi sitesi de yerle bir oldu

HATAY - Kahramanmaraş merkezli 11 ilde "Asrın Felaketi" olarak adlandırılan depremin ardından, Hatay'ın Antakya ilçesinde yerleşim yerinin yanı sıra sanayi sitesinde de sağlam yapı kalmadı.

Asrın felaketi olarak adlandırılan depremin ardından 2 hafta geçti. Hatay'ın Antakya ilçesinde ekiplerin arama çalışmaları devam ederken, vatandaşların da yaraları sarılmaya devam ediyor. Antakya'nın yerleşim yeri ve tarihi yapısı depremde büyük oranda hasar görürken, sanayi sitesinde de sağlam yapı neredeyse kalmadı.

Sanayi sitesinde esnaf olan Semih Aydın, "Çok şiddetli depremdi, felaket. O kadar şiddetliydi ki şimdiye kadar ömrümde böyle bir deprem görmedim. İş yerim tamamen yıkıldı. Birinci kat tamamen çöktü, ne kurtarabilirsek kurtarıyoruz" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Antakya Hatay 3. Sayfa Genel Haberler

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