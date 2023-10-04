Ankara'da annesini bıçaklayarak öldüren ve intihar eden genç kızın olaydan 4 saat önce annesiyle birlikte markete gittiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Annesini bıçaklayıp intihar eden genç kızın market görüntüleri ortaya çıktı

Ankara'da annesi Ayşe Alagöz'ü (55) bıçaklayıp öldüren ve ardından inşaat halindeki binanın 10'uncu katından atlayıp yaşamına son veren Dilara Alagöz'ün (25), olaydan 4 saat önce annesiyle markete gittiği görüntüleri ortaya çıktı.

ANNESİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Dün saat 16.00 sıralarında, Keçiören ilçesi Çaldıran Mahallesi 529'uncu Sokak'ta Ayşe Alagöz, kızı Dilara Alagöz'ün erkek arkadaşıyla görüşmesini engelleyip, cep telefonunu aldı. Bunun üzerine anne ve kızı arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Dilara Alagöz, mutfaktan aldığı bıçakla annesini boynundan ve sırtından bıçaklayıp öldürdü.

10. KATTAN AŞAĞI ATLADI

Olayın ardından evden çıkan Dilara Alagöz, evlerinin yakınında, inşaat halindeki binanın 10'uncu katından aşağı atladı. Cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Bolu'da toprağa verildi.

4 SAAT ÖNCE BİRLİKTE MARKETE GİTMİŞLER

Bu sırada, anne ve kızının olaydan 4 saat önce birlikte markete gittiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, Dilara Alagöz'ün markete girdiği, annesinin dışarıda beklediği ve alışveriş yaptıktan sonra birlikte ayrıldıkları yer aldı.