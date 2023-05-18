Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Anneanne ve torun tır çarpması sonucu hayatını kaybetti

Anneanne ve torun tır çarpması sonucu hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Kırklareli'de tırın çarpması soncu anneanne ve 5 yaşındaki torunu hayatını kaybetti.

Kırklareli'de tırın çarpması soncu anneanne ve 5 yaşındaki torunu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Kocasinan Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mualla Demircan (71) ile 5 yaşındaki torunu Yakup Can Büyükbaş'a, M.D. idaresindeki 39 TR 730 plakalı tır çarptı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince anneanne ve torunun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Anneanne ve torunun cenazeleri savcının incelemesinin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü. - KIRKLARELİ

Kırklareli Seçim Sonuçları
Kırklareli Yerel Seçim Sonuçları 2019
Kırklareli Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Lüleburgaz Kırklareli Yakup Can Kocasinan 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title