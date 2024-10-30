Ankara Sincan'da Ahır Yangını

Ankara'da bir ahırda yangın çıktı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde bir ahırda henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Olay, Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir ahırda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Maddi hasarın bulunduğu yangında can kaybı yaşanmadı. İtfaiye ekiplerince soğutma çalışmaları devam ederken, polis ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı.