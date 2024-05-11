Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde sağanak yağmur başladı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde etkili sağanak yağmur başladı.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü yapılan uyarılarda Ankara'da etkili sağanak yağış beklendiği açıklanmıştı. Yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda da bulunulan sağanak Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde etkisini göstermeye başladı. Yenimahalle ilçesine bağlı Batıkent semtinde yer yer yollarda su birikintilerinin olduğu ve araçların ilerlemekte zorlandığı anlar ise çevredekilerin kameralarına yansıdı. Yağışın gün içerisinde etkisini devam ettirmesi bekleniyor. - ANKARA