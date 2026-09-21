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Ankara Etimesgut'ta genç kıza motosikletli kurye çarptı, kaza anı kameraya yansıdı

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Ankara’nın Etimesgut ilçesinde sabah saatlerinde yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza motosikletli kurye çarptı. Yaralanan genç kız, ilk müdahalenin ardından Sincan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı; kaza anı araç kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan genç kız, motosikletli kuryenin çarpması sonucu yaralandı.

Etimesgut ilçesi Necmettin Erbakan Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Yeşilova Mahallesi tarafına geçmeye çalışan 20 yaşlarındaki E.Y.'ye seyir halindeki bir motosikletli kurye çarptı. Kaza anı, arkadaki bir aracın araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan genç kız, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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