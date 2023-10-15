Ankara'da Tabancayla Tehdit ve Gasp Olayı

Ankara'da husumetli oldukları kişiyi tabancayla tehdit edip telefonunu gasbeden 3 şüpheli ile tabancayı saklamalarına yardım ettiği iddia edilen arkadaşları gözaltına alındı.

ANKARA'da husumetli oldukları kişiyi tabancayla tehdit edip telefonunu gasbeden 3 şüpheli ile tabancayı saklamalarına yardım ettiği iddia edilen arkadaşları gözaltına alındı.

Olay, 13 Ekim Cuma günü, saat 21.50 sıralarında, Keçiören ilçesine bağlı Tepebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, S.Y.'yi darbedilmiş halde buldu. S.Y., olay yerindeki ifadesinde, aralarında husumet bulunan S.D., abisi N.D. ve tanımadığı bir kişinin ellerinde tabancayla yanına gelerek kendisini darbettikleri ve bu sırada telefonunu da gasbederek olay yerinden kaçtıklarını söyledi.

Şüphelileri yakalamak üzere çalışma başlatan polis, S.D. ve N.D.'yi aynı gün saat 22.30 sıralarında yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgularında suçlamayı kabul ederken, yanlarında bulunan kişinin H.Ö. olduğunu ve tehdit için kullandıkları tabancayı da mahalleden tanıdıkları E.C.E.'ye vererek saklamasını istediklerini itiraf etti.

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda çalışma yapan polis, E.C.E.'yi Foça Sokak'la Çaykara Sokak arasındaki kavşakta yakaladı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatı, seri numarası ve şarjörü bulunmayan tabanca ele geçirildi. Son firari şüpheli H.Ö. ise 14 Ekim Cumartesi günü saat 19.00 sıralarında yakalanarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.