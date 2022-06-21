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Ankara'da seyir halindeki araç alev topuna döndü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde seyir halindeki araç cayır cayır yanarak kullanılmaz hale geldi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde seyir halindeki araç cayır cayır yanarak kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesi Çetin Emeç Bulvarı'nda meydana geldi. Merkez istikametine seyir halindeki araç biranda alev aldı. Henüz belirlenemeyen nedenle alev topuna dönen araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

(Mithat Tibre/İHA)

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