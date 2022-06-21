Ankara'da seyir halindeki araç alev topuna döndü Ankara'nın Çankaya ilçesinde seyir halindeki araç cayır cayır yanarak kullanılmaz hale geldi. Ankara'nın Çankaya ilçesinde seyir halindeki araç cayır cayır yanarak kullanılmaz hale geldi. Alınan bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesi Çetin Emeç Bulvarı'nda meydana geldi. Merkez istikametine seyir halindeki araç biranda alev aldı. Henüz belirlenemeyen nedenle alev topuna dönen araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. (Mithat Tibre/İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Ankara'da seyir halindeki araç alev topuna döndü - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.