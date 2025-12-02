Haberler

Ankara'da Servis Aracı Kamyona Çarptı: 1 Yaralı

Güncelleme:
Etimesgut'ta meydana gelen kazada, bir servis aracı kamyona arkadan çarptı. Kaza sonucu servis aracının sürücüsü hafif yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Yapracık semtinde servis aracı kamyona arkadan çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara-Eskişehir yolunda meydana geldi. İddialara göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple seyir halindeki servis aracının sürücüsü, kamyona arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle servis aracının şoförü hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan servis sürücüsü hastaneye sevk edildi. Polis ekibi ise olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

