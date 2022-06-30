Ankara'da sel Karşıyaka mezarlığını da vurdu
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ankara'da sel Karşıyaka mezarlığını da vurdu Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış Yenimahalle ilçesinde bulunan Karşıyaka mezarlığını bastı.
Ankara'da sel Karşıyaka mezarlığını da vurdu
ANKARA - Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış Yenimahalle ilçesinde bulunan Karşıyaka mezarlığını bastı.
Başkent Ankara'da öğle saatlerinden sonra aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Karşıyaka mezarlığını yağmur sularından oluşan ani sel mezarlıkta tahribata sebep oldu.
İhlas Haber Ajansı / Mithat Tibre - 3. Sayfa