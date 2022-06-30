Ankara'da sel Karşıyaka mezarlığını da vurdu Ankara'da sel Karşıyaka mezarlığını da vurdu Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış Yenimahalle ilçesinde bulunan Karşıyaka mezarlığını bastı. Ankara'da sel Karşıyaka mezarlığını da vurdu ANKARA - Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış Yenimahalle ilçesinde bulunan Karşıyaka mezarlığını bastı. Başkent Ankara'da öğle saatlerinden sonra aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Karşıyaka mezarlığını yağmur sularından oluşan ani sel mezarlıkta tahribata sebep oldu. İhlas Haber Ajansı / Mithat Tibre - 3. Sayfa Karşıyaka Ankara 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Ankara'da sel Karşıyaka mezarlığını da vurdu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.