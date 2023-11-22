Ankara'da otobüste çıkan tartışma kavgaya dönüştü

Ankara'da seyir halindeki bir belediye otobüsünde, bir kadın yolcunun şoföre yavaş gitmesini istemesi üzerine başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Olay, otobüsteki bir yolcunun telefon kamerasına yansıdı.

ANKARA'da seyir halindeki belediye otobüsünde şoförden daha yavaş gitmesini isteyen kadın yolcuya, başka bir kadın yolcunun "Sen şoföre karışamazsın" diye tepki göstermesi üzerine çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede otobüsteki bir yolcunun telefon kamerasına yansıdı.

Olay akşam saatlerinde, Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı EGO Genel Müdürlüğü'ne ait 355 hat numaralı Mamak Zerdalitepe-Ulus otobüsünde meydana geldi. Otobüs seyir halindeyken bir kadın yolcunun şoföre seslenerek, "Biraz yavaş gidin" şeklinde uyarısı üzerine başka bir kadın yolcu "Sen şoföre karışamazsın" diye karşılık verdi. Bunun üzerine iki kadın yolcu arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Seyir halindeki otobüste birbirlerine saldıran kadınları, otobüsteki diğer yolcular güçlükle ayırdı. O anlar otobüsteki bir yolcunun telefon kamerasına yansıdı.