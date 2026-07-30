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Ankara’da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

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Ankara’nın Sincan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Ankara'nın Sincan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Olay, Sincan ilçesine bağlı Törekent Mahallesi'nde ot yangını çıktı. Edinilen bilgilere göre, ot yangınını fark eden mahalle sakinleri durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri arazideki yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Öte yandan, yangının çıkış noktasına yakın bir konumda bulunan beyaz renkli bir aracı fark eden ve yangını çıkardığı öne sürülen aracı cep telefonu kamerasıyla kayda alan vatandaş, sürücüye "Seni gördüm, seni şikayet edeceğim" sözleriyle tepki gösterdi.

Güvenlik güçleri, vatandaşın kaydettiği görüntüler doğrultusunda olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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