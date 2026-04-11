Haberler

Ankara'daki mobilya deposu yangını kontrol altına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yenimahalle'deki bir mobilya deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, depo kullanılamaz hale geldi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir mobilya deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yenimahalle ilçesine bağlı Susuz Mahallesi'nde bulunan mobilya deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık, polis ve diğer ilgili ekipler sevk edildi. Yangına çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından ekipler tarafından müdahale edildi. 2 saat süren çalışmaların ardından alevler kontrol altına alındı. Depo kullanılamaz hale gelirken, herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığı öğrenildi. Soğutma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

