Haberler

Ankara'da Kontrollü Yıkım Sırasında Bina Çöktü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çankaya'da kontrollü yıkım çalışması yapılan 5 katlı bina aniden çöktü. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, etrafa saçılan moloz parçaları bazı araçlara zarar verdi.

Ankara'da kontrollü yıkım çalışması yapılan 5 katlı binada çökme meydana geldi.

Çankaya ilçesi Tunus Caddesi'nde 5 katlı atıl bina, kontrollü yıkım çalışmaları sırasında aniden çöktü. Binanın çökmesi sırasında etrafa saçılan moloz parçaları bazı iş yerlerine ve araçlara zarar verdi. Bölge toz bulutu altında kalırken, enkazda AFAD ve itfaiye ekiplerince arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirildi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi.

"Çalışmalara başladılar ama dengesiz şekilde yürütüyorlardı"

Olayla ilgili konuşan esnaf Yunus Buyur, "İki haftadan beri burada çalışmalara başladılar ama dengesiz şekilde yürütüyorlardı. Yıkıma yanlış yerden başladılar. Operatör kolonlardan birine vurunca büyük bir gürültüyle bina çöktü. Her tarafta dumanlar yükseldi. Bir kişi enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu. Daha sonra ekipler geldi, müdahale etti. Bence ihmal var. Yolu trafiğe kapatmadılar. Tedbirler alınmadı. O sırada inşaatta sadece operatör ve başında bekleyen biri vardı. Enkaz altında kalan kimse olmadı. Birkaç kişinin aracı zarar gördü. Apartman birden yıkıldı. Daha önce bir kısmını yıkmışlardı. Normalde yıkıma üstten başlamaları lazım ama tedbirsiz şekilde alt kısmı yıkarak çalışmaya başladılar" dedi.

"Kopan parçalar etrafa dağıldı ve araçlara zarar verdi"

Esnaf Tolga Demiroğlu ise, "Bir süredir burada yıkım çalışmaları vardı. İş makinesiyle kolonları kırmaya çalışırken bina yıkıldı. Sesleri duyunca eşyalarımızı korumak için içeriye aldık. Adeta toz bulutu oluştu. Kopan parçalar etrafa dağıldı ve araçlara zarar verdi. İçeride operatörden başka kimse yokmuş. Çok fazla maddi zarar oluştu. Buranın araç ve yaya geçişine kapatılması lazımdı ama yapılmadı. Tedbir alınmadı. Herkes normal bir şekilde geçiyordu buradan. Böyle bir şey olmasını da bekliyorduk" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İşte bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede Galatasaray'ın 2 yıldızı da var

Bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede GS'nin 2 yıldızı da var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket

Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket
Bahis cezası alan Eren Elmalı'nın forma giyemeyeceği dev maçlar belli oldu

Bahis cezası alan Eren'in kaçıracağı dev maçlar
15 yaşındaki çocuk 75 yaşındaki adamı öldürdü! İfadesinde 'Mesajları gördüm' dedi

15 yaşında katil oldu! İfadede "Anneme attığı mesajları gördüm" dedi
Kumpir ve midye faciası: 6 yaşındaki Kadir ile 3 yaşındaki Masal artık hayatta değil

Yedikleri kumpir ve midye, 2 çocuğu hayattan kopardı
Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket

Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket
Google'da bile çıkmıyor! 35 yıldır arayanlar var, 2 arkadaş 'bulunmaz' denileni de buldu

35 yıldır arayanlar var! 2 arkadaş "bulunmaz" denileni de buldu
İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Türkiye'de! İlk durağı bakın neresi oldu

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman Türkiye'de! İlk durağı bakın neresi oldu
Dans müziğine dayanamayan kadın, şoförü maket bıçağı ile tehdit etti

Dans müziğine dayanamayan kadın, şoförü maket bıçağı ile tehdit etti
İspanya'da Rojin Kabaiş için diplomatik temas! Bakan Tunç: Telefonun çözülmesi kritik

İspanya'da Rojin Kabaiş teması: Telefonun çözülmesi kritik
Kim Kardashian'dan çarpıcı itiraf: Yatağımı paylaşmak bile cazip gelmiyor

Ünlü yıldızdan yıllar sonra gelen çarpıcı yatak itirafı
Eşarbı hamur yoğurma makinesine takılan kadın boğularak öldü

Eşarbı hamur yoğurma makinesine takılan kadın boğularak öldü
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.